بالوثيقة.. الداخلية تشكل لجنة تقصي حقائق بشأن أحداث النجف

2019/05/17 | 16:38

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بغداد اليوم _ بغداد

شكلت وزارة الداخلية، لجنة تقصي حقائق، على خلفية الأحداث التي رافقت تظاهرات أنصار التيار الصدري الأخيرة، في محافظة النجف.

وحلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مكتب وكيل وزارة الداخلية الاقدم، تضمنت امراً ادرياً بتشكيل لجنة تقصي حقائق، "بشأن الاحداث التي حصلت في محافظة النجف يوم 15 أيار 2019، على أن تنجز اللجنة أعمالها وتقدم توصياتها بالسرعة الممكنة".

وشهدت محافظة النجف، مساء الأربعاء (15 ايار 2019) تظاهرات لأنصار التيار الصدري أمام منازل ومراكز تجارية تابعة لقياديين سابقين في التيار متهمين بالفساد واستغلاله في مصالح شخصية، قبل أن يرد حراس إحدى تلك المراكز على محاولات اقتحامه من قبل المتظاهرين بإطلاق النار صوبهم مما أسفر عن مقتل 4 اشخاص وإصابة 17 آخرين، ليرد المتظاهرون بإحراق المركز، فيما اعتقلت القوات الأمنية 17 من الحراس المتهمين بإطلاق النار، بحسب نواب عن تحالف سائرون.

بغداد اليوم _ بغداد

اشتكت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل العام الماضي في سفارة بلاده في اسطنبول، من عدم معاقبة أي أحد عن هذه الجريمة حتى الآن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن خديجة قولها أثناء إدلائها بشهادة أمس أمام ل

بغداد اليوم- متابعة

دعا رئیس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، إلى عقد مفاوضات أمريكية إيرانية في قطر أو العراق، لتجاوز التوتر بين البلدين.

وكتب حشمت الله فلاحت بيشة، على صفحته الخاصة في "تويتر": "هناك

بغداد اليوم _ النجف

طالب خطيب جمعة الكوفة، هادي الدنيناوي، الجمعة (17 أيار 2019)، بكشف الجناة بأحداث محافظة النجف، وانزال العقوبة المماثلة بحقهم.

وقال الدنيناوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يستنكر استهداف الأبرياء الغيورين ممن سقطوا

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