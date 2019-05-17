شاهد.. المقابر الجماعية وصمة عار بجبين النظام المقبور وشركائه

2019/05/17 | 16:41

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المقابر الجماعية شاهد على بشاعة النظام المقبور والصمت الدولي عنها

يكشف زيف إدعاء الدول والمنظمات التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان

ويجعلها شريكة للنظام في جرائمه.

تقرير: محمد الكعبي

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