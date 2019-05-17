الدفاع الروسية:

2019/05/17 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الوزارة في بيان إن التنظيم يخطط لتصوير فلم يدعي فيه أن القوات الجوية الروسية استخدمت أسلحة كيميائية قرب سراقب ونشره عبر شبكات التواصل الاجتماع.وأضاف البيان أن المعلومات التي حصل عليها مركز المصالحة في سوريا من سكان سراقب تم تأكيدها من خلال قناة مستقلة أخرى خلال عملية التحقق من صحتها. انتهى.ص.هـ.ح.

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