السودان .. تيار إسلامي يرفض تنحية الشريعة الإسلامية عن إدارة الدولة

2019/05/17 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدد هذا التيار الإسلامي في بيان رفضه التفاهم الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.وطالب بالتأمين على كامل مطالب الثورة العادلة، بما فيها محاكمة المفسدين والقصاص من القتلة، مؤكدا على ضرورة إبقاء الإسلام راسخاً في وجدان الشعب السوداني ودولته ونظامه وحياته. انتهى.ص.هـ.ح.

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