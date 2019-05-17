الشيخ جمال الضاري يستقبل اياد علاوي وأسامة النجيفي

2019/05/17 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، الشيخ جمال الضاري، مع رئيسي ائتلاف الوطنية اياد علاوي، وتحالف القرار العراقي أسامة النجيفي، بحث تطورات الأوضاع السياسية في العراق.وأكد الشيخ جمال الضاري، ضرورة بذل المزيد من الجهود الوطنية لعقد مصالحة مجتمعية حقيقية، … Readmore

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