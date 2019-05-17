ذي قار:زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي في قضاء البطحاء نتيجة خلل فني

2019/05/17 | 16:44

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار، اليوم عن زيادة ساعات الانقطاع للتيار الكهربائي في قضاء البطحاء نتيجة خلل فني في الخط المغذي لمحطة البطحاء المتنقلة .

وذكر بيان للمدي

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار، اليوم عن زيادة ساعات الانقطاع للتيار الكهربائي في قضاء البطحاء نتيجة خلل فني في الخط المغذي لمحطة البطحاء المتنقلة .وذكر بيان للمديرية حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه ، ان خلل فني طارئ في خط حرارية - سماوة ١٣٢ ك.



ف و المغذي لمحطة البطحاء المتنقلة ١٣٢ / ٣٣ ك.



ف والتابع لمديرية شبكات الجنوب الغربي تسبب بخروجها عن العمل .واضاف البيان ان هذا العارض الفني سبب بزيادة ساعات الانقطاع وان ملاكات مديرية شبكات الجنوب الغربي تعمل على اصلاحه .واشار ان هذا الطارئ الفني هو خارج ارادة مديرية توزيع كهرباء ذي قار.

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