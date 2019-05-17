لجنة نيابية : قانون التقاعد سيشهد عدة تعديلات

2019/05/17 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية أن قانون التقاعد، سيشهد عدة تعديلات، تتضمن اعتماد آلية جديدة للعمل في دوائر التقاعد.

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