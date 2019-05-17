خلية مواجهة السيول: استمرار ارتفاع الخزين المائي العراقي

2019/05/17 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية مواجهة السيول، الموقف المائي ، الجمعة، عن زيادة في الخزين المائي للبلاد مقارنة في العام الماضي.

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