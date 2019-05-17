مدرب الطلبة: مهزلة تحكيمية أطاحت بنا أمام الكرخ

2019/05/17 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حمّل مدرب الطلبة ثائر أحمد، مسؤولية خسارة فريقه 2-1 أمام الكرخ، في الجولة 27 من الدوري، أمس الخميس، لحكم المباراة يوسف سعيد.

وقال أحمد في تصريح صحفي "الحكم يوسف سعيد ارتكب خطأ غير طبيعي باحتساب ركلة جزاء لفريق الكرخ، في وقت كان فريقنا يحقق أفضلية في الملعب، الغريب أن الحالة طبيعية جدًا، حتى أن لاعب الكرخ استغرب من قرار الحكم، لافتًا إلى أن الأخطاء واردة في كرة القدم، لكن الظلم مرفوض، وما تعرض له فريقنا يعد ظلمًا وإجحافًا".وبيّن أن "الفريق تأثر نفسيًا، لافتًا إلى أن هناك بعض الأخطاء المؤثرة على سير المباراة، الأمر الذي أضعف تركيز اللاعبين، مردفًا: "الفريق مشتت تمامًا حاولنا إخراج اللاعبين من التأثير النفسي لكن دون جدوى".وواصل حديثه قائلًا: "يجب على لجنة الحكام واتحاد الكرة إيجاد حلول للأخطاء؛ كي لا تفسد المنافسة وتذبح الأندية وتضيع جهود اللاعبين، والمدربين، نتيجة تلك الأخطاء مثلما حدث مع فريقنا أمام الكرخ".يشار إلى أن الحكم يوسف سعيد احتسب ركلة جزاء للكرخ، في المباراة التي جرت أمس الخميس، سجل منها الأخير هدفه الثاني، كما احتُسبت ركلة جزاء للطلبة أهدرها مروان حسين في الدقيقة 84.انتهى

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