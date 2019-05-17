 ألمانيا تفكر بحظر الحجاب في المدارس

2019/05/17 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الحكومة الألمانية أنّها تفكّر بفرض حظر على ارتداء التلميذات في المدارس الابتدائية الحجاب الإسلامي، وذلك غداة إقرار مجلس النواب في النمسا المجاورة مشروع قانون يفرض حظراً مماثلاً.وقالت المندوبة الحكومية لشؤون دمج الأجانبأنيت ويدمان-موز لصحيفة بيلد في عددها الصادر الجمعة إنّه “من العبث أن ترتدي الفتيات الصغيرات الحجاب، ومعظم المسلمين يؤيّدون هذا الرأي”.وأتت تصريحات […]

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