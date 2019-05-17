ارتفاع صادرات الاردن الى العراق بنسبة 3.74 ٪

2019/05/17 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، الجمعة، ارتفاع صادرات الأردن الى العراق بنسبة 3.74 ٪ خلال الشهرين الاولين من العام الحالي.

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