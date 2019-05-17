2019/05/17 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت عضو ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، ا، وزارة الكهرباء بمنح عقد إعادة تأهيل محطة الدورة الحرارية لشركة دون اعلان مناقصة، مطالبة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وهيئة النزاهة، إلى التحقيق بالموضوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تتهم الكهرباء بمنح عقد تأهيل محطة الدورة دون مناقصة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تتهم الكهرباء بمنح عقد تأهيل محطة الدورة دون مناقصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).