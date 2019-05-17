نائبة عن ديالى تطالب بإجراء تحقيق بشان حرائق المحافظة

2019/05/17 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائب عن محافظة ديالى، منى العميري ، بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة أسباب اندلاع حرائق في مساحات زراعية واسعة بالمحافظة.

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