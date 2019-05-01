2019/05/17 | 16:49

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“القط الغاضب” يفارق الحياة تاركاً “ثروة كبيرة”

متابعة / خطوة برس

ذكرت تقارير صحفية، أن القط الذي اشتهر كثيرا في المنصات الاجتماعية بملامحه الغاضبة، رحل عن الحياة، مؤخرا، تاركا وراءه ثروة مهمة.

وبحسب ما نقلت “تلغراف” البريطانية، فإن القط الذي يوصف بـ”المتجهم”، نفق عن عمر يناهز سبع سنوات، وهو عمر ليس بالمبكر بالنسبة إلى الحيوان الأليف.

والاسم الحقيقي للقط هو تاردار سوص، وكان يعيش في ولاية أريزونا، ونجمت ملاحمه الغاضبة، بالأساس، عن عامل القزامة الوراثي، لأنه جاء إلى الحياة وظل قصير القامة.

وحظي القط بإعجاب واسع على المنصات الاجتماعية، وحصل على عائدات إعلانية وقدم له متبرعون عدة مبالغ، وصار يملك في آخر حياته نحو 890 ألف دولار أميركي، وهو ما جعل الحيوان ينال لقب “المليونير”.

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