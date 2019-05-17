نائب: داعش اباد 20 قرية كردية في ديالى

2019/05/17 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتقد النائب عن كتلة التغيير غالب محمد علي ضعف اداء الشرطة الاتحادية في محافظة ديالى مما ادى الى ابادة عشرين قرية كردية على ايدي عصابات داعش في قضاء خانقين، مطالبا بفتح تحقيق حول الاحداث هنالك .وقال علي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ” ان الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية ما حصل في محافظة […]

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