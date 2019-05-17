2019/05/17 | 16:54

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الأخبار الدولية

الجمعة 17 مايو 2019 | 04:42 مساءً | عدد القراءات : 11

فيسبوك يحظر شركة إسرائيلية بسبب منشورات انتخابية مزيفة

متابعة/..



أعلن موقع فيسبوك الذي يواجه اتهامات بالتشويش على الانتخابات في أرجاء العالم، حظر مئات الحسابات المرتبطة بشركة استشارات سياسية إسرائيلية.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي إنّها حظرت ”مجموعة آرخميدس“ الإسرائيلية التي تتفاخر على موقعها بـ“الفوز بالحملات في أرجاء العالم“.

وذكرت الشركة الأمريكية العملاقة أنّها أزالت 265 حسابًا من منصات فيسبوك وانستغرام من صفحات ومجموعات وفعاليات ”منخرطة في سلوك زائف منسق“.

ويركز نشاط الشركة على عدة دول إفريقية وفي أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا؛ بهدف التأثير على الناخبين من خلال الترويج لمعلومات مضللة.

وحاول مشغلو الشبكة المزيفة إخفاء هوياتهم، لكن بعض الأنشطة كانت مرتبطة بشكل واضح بالمجموعة الإسرائيلية التي قالت فيسبوك إنها ”انتهكت باستمرار“ سياستها.

وقال مسؤول الأمن المعلوماتي في فيسبوك ،ناثانيال غليشر، إنّ ”هذه المنظمة وكل فروعها باتت الآن محظورة من فيسبوك وتم توجيه خطاب منع وتوقف لهم“.

ولم يصدر تعليق على الفور من الشركة الإسرائيلية التي تعرّف نفسها بأنها رائدة في ”الحملات واسعة النطاق في أرجاء العالم“، عبر خبرتها في الاستشارات والتواصل الاجتماعي.

ويتبع نحو 2,8 مليون حساب شخصي واحدة أو أكثر من الصفحات المحظورة للشركة الإسرائيلية التي أنفقت 812 ألف دولار على الدعاية على فيسبوك من عام 2012 وحتى نيسان/أبريل الماضي، حسبما أفاد غليشر.

ونظمت صفحات الشركة الإسرائيلية تسع فعاليات، كان آخرها الشهر الجاري، لكن فيسبوك قالت إنّه لا يمكنها التأكيد إذا كانت أي من هذه الفعاليات أقيمت بالفعل.

وتحاول فيسبوك معالجة اتهامات بأنها تغض الطرف عن قيام بعض اللاعبين السياسيين بالتأثير على الانتخابات، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وقال غليشر: ”نحقق تقدمًا في القضاء على هذا الانتهاك، وكما قلنا من قبل فإنّ الأمر يشكل تحديًا مستمرًا“.انتهى3

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