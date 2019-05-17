2019/05/17 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / استمرار ارتفاع أسعار النفط وسط تزايد التوترات في الشرق الأوسط

17/05/2019 16:51:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

واصلت أسعار النفط، الصعود، في تعاملات الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، بسبب تزايد التوترات في الشرق الأوسط، ما يؤجج المخاوف من تعطل الإمدادات.

وبحلول الساعة (09:31 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم /تموز بنسبة 0.23 بالمائة، أو 17 سنتا إلى 72.79 دولارا للبرميل.

وفي نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم / حزيران بنسبة 0.32 بالمائة أو 20 سنتا إلى 63.07 دولارا للبرميل.





وتترقب الأسواق نتائج اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لـ (أوبك+) المقرر في جدة السعودية 19 أيار الجاري، لبحث تقييم اتفاق خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا على مدار 6 أشهر منذ مطلع العام الجاري.





ويضم تحالف (أوبك+)، الدول الأعضاء في منظمة ( أوبك) بالإضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا.

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