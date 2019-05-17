2019/05/17 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – المثنى

القت القوات الامنية القبض على ثلاثة اشخاص يقومون بالسرقة في مدينة الرميثة في محافظة المثنى.

وقال قائد شرطة المثنى اللواء سامي سعود في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد سرقهم "بقرة".. ثلاثة اشخاص في قبضة القانون..وماعلاقة "الستوتة") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد سرقهم "بقرة".. ثلاثة اشخاص في قبضة القانون..وماعلاقة "الستوتة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).