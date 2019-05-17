2019/05/17 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى

اعلنت مديرية توزيع كهرباء المثنى، عن تحسين الشبكة و حل الاختناقات و موازنة الاحمال في منطقتي حي العسكري وحي الصدر.

و قال مدير كهرباء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بتحسين الطاقة الكهربائية ونصب المحولات في هذه المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بتحسين الطاقة الكهربائية ونصب المحولات في هذه المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).