2019/05/17 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدف : اربيل 1 x فريق الحسين 0 (د.28 محمد جفال ركلة جزاء )

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف : اربيل 1 x فريق الحسين 0 (د. 28 محمد جفال ركلة جزاء )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدف : اربيل 1 x فريق الحسين 0 (د. 28 محمد جفال ركلة جزاء )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).