قائد شرطة النجف يوجه رسالة “مهمة“ إلى أهالي المحافظة بشأن أحداث التيار الصدري

2019/05/17 | 17:09

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بغداد اليوم _ النجف

رد قائد شرطة النجف اللواء علاء غريب الزبيدي، اليوم الجمعة، على تحميل القوات الأمنية مسؤولية...





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