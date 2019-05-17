الحرس الثوري: أميركا غير قادرة على تحمل حرب جديدة لأسباب مالية واجتماعية

2019/05/17 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب قائد الحرس الثوري محمد صالح جوكار، إن أميركا غير قادرة على تحمل حرب جديدة لأسباب مالية واجتماعية إلى جانب أسباب تتعلق بقواتها.واكد جوكار إن الصواريخ الإيرانية قصيرة المدى يمكنها الوصول للسفن الحربية الأميركية في الخليج.هذا، وتصاعدت … Readmore

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