2019/05/17 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعلنت الرئاسة أن بن صالح أنهى مهام بن عيسى بن كثير بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة وعيّن زغماطي بلقاسم، خلفا له، كما أنهى مهام الباي خالد، بصفته وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، وعيّن بن دعاس فيصل لتولي هذا المنصب.وفي بيان منفصل أفادت الرئاسة الجزائرية بأن بن صالح أقال المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد عبد القادر بن صالح من منصبه وعين مختار لخضاري خلفا له.انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح يجري سلسلة تعديلات في أجهزة السلطة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح يجري سلسلة تعديلات في أجهزة السلطة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).