وفاة شاعر عراقي كبير في لندن عن عمر ناهز 74 عاماً

2019/05/17 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الكاتب والشاعر العراقي خزعل الماجدي عبر صفحته على "فيسبوك": "رحل عن دنيانا الشاعر العراقي الكبير فوزي كريم ..فقدان فوزي خسارتنا الكبيرة، لون فريد من طيف الثقافة العراقية، لا نظير له ولا شبيه شاعر وسع المدى، ومفكر أدبي ونقدي ورسام وذوّاق وعراف موسيقى، يحار الإنسان كيف يصفه ويصف خصاله ولطفه وكرمه ونبالته".وأضاف: "سيتوشح الزمن القادم كله بالسواد لأجلك يا فوزي، لكنك لن تغيب عن القلوب والضمائر، نم قرير العين يا صديقي ولتنعم روحك بالسلام".وفوزي كريم شاعر وناقد ورسام وكاتب موسيقي، كما يعد واحدا من كبار الشعراء في الوطن العربي، ولد في بغداد عام 1945، وأكمل دراسته الجامعية فيها ثم هاجر إلى بيروت عام 1969، وعاد إلى بغداد عام 1972، ثم غادرها ثانية عام 1978 إلى لندن، حتى وفاته اليوم.انتهى.ص.هـ.ح.

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