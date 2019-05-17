2019/05/17 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كيكر : مانشستر يونايتد يستهدف دعم هجومه في الموسم المقبل بضم

ليفاندوفسكي خلال الميركاتو الصيفي ، اليونايتد يريد استغلال توقف

المفاوضات بين بايرن والمهاجم البولندي بشأن تمديد عقده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المان يونايتد يخطط لخطف ليفاندوفسكي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المان يونايتد يخطط لخطف ليفاندوفسكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).