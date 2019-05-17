مؤسس تيلغرام: الواتساب يحبه أي ديكتاتور

2019/05/17 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مؤسس تطبيق التيلغرام، (بافل دوروف) بان تطبيقه لم يتعرض لخرق

أمني او تتعرض بياناته للاختراق كما يحدث لتطبيق الواتساب في هذه

الشهور.وأوضح دوروف في مقالة بعنوان (لماذا لن يكون الواتساب آمن؟) بان

العالم في صدمة بسبب ماتعرض له الواتساب من خرق يؤدى لدخول المهاجم

لكل محتويات الهاتف، وهو الخبر الذي لم يفاجئ دوروف على حد

تعبيره.وأشار دوروف الى ان "الواتساب يفتقر للامان، ولذلك يحبه اي دكتاتور

!!، لانه يمنحه امكانية التجسس على المواطنين من مستخدمي التطبيق،

ولذلك تم السماح به في روسيا بينما تم حظر التيلغرام في روسيا!!".وأكد دوروف على اعتماد تيلغرام على المستخدمين لانه لايدفع للصحفيين

والباحثين من اجل الترويج له، ونصح دوروف مستخدمي التيلغرام بإخبار

اصدقائهم عنه، واذا اقتنع 3 اشخاص بحذف الواتساب واستبداله

بالتيلغرام، فسيكون التيلغرام اكثر شعبية من الواتساب".وكتب قائلاً" "بكل سرور ؛ سيموت كل واحد منا في النهاية، لكننا كنوع

بشري سوف نعيش فترة من الزمن، ولهذا السبب أعتقد أن تجميع الأموال أو

الشهرة أو السلطة أمر غير ملائم، ان خدمة الإنسانية هي الشيء الوحيد

المهم في الحقيقة على المدى الطويل".

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