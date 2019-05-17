الكشف عن العوامل المسببة للسكتة الدماغية عند الرجال والنساء

2019/05/17 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت جامعة ولاية موردوفيا الوطنية الروسية للبحوث عن العوامل المسببة للسكتة الدماغية عند الرجال والنساء.واتضح أن تصلب الشرايين والتدخين وإدمان الكحول والمتلازمة الأيضية (هي مزيج من الاضطرابات الصحية تنتج بصفة رئيسية عن زيادة الوزن والسمنة) وقلة الحركة، كلها عوامل يمكن أن تسبب السكتة الدماغية عند الرجال، وفق موقع “RT”.بينما داء السكري، والرجفان […]

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