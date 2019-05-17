وفد برلماني يزور النجف الاشرف للوقوف على أحداث مول البشير

2019/05/17 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد برلماني اليوم الجمعة ، ضم رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ارشد الصالحي واعضاء اللجنة محافظة النجف الاشرف للوقوف على احداث مول البشير .وقال النائب عن سائرون ماجد الوائلي، ان ” الوفد إلتقى بمحافظ النجف وقائد الشرطة وتم التنسيق على تشكيل لجنة تقصي الحقائق “.واضاف” وبعد الإجتماعات المستمرة توصل الوفد إلى إن […]

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