وفاة عضو في الفرقة السيمفونية العراقية

2019/05/17 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نعت نقابة الفنانين العراقيين، عضو الفرقة الوطنية السيمفونية العازف {سعدي بجاي}.

وذكر بيان مقتضب للنقابة ان {بجاي} توفي اليوم.



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