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وفاة عضو في الفرقة السيمفونية العراقية


وفاة عضو في الفرقة السيمفونية العراقية
2019/05/17 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} نعت نقابة الفنانين العراقيين، عضو الفرقة الوطنية السيمفونية العازف {سعدي بجاي}.

وذكر بيان مقتضب للنقابة ان {بجاي} توفي اليوم.

انتهى

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