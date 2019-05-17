النزاهة النيابية تفتح ملفات فساد

2019/05/17 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة النزاهة النيابية ، انها فتحت ملفات فساد "كبيرة" يتقدمها ملف النفط والتلاعب بجولات التراخيص النفطية.

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