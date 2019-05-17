2019/05/17 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أعلنت وزارة الدفاع ، الجمعة، عن العثور على عبوة ناسفة زرعها تنظيم داعش بقضاء خانقين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع : العثور على عبوة ناسفة بقضاء خانقين) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع : العثور على عبوة ناسفة بقضاء خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).