نائب ينتقد سوء الخدمات المقدمة من أمانة بغداد

2019/05/17 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنتقد نائب عن كتلة الإصلاح، سوء الخدمات المقدمة من أمانة بغداد.

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