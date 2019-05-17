الأمم المتحدة لرووداو: مستعدون للتوسط بين واشنطن وطهران

2019/05/17 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تعد مقترحاً لتحقيق الاستقرار في الخليج

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