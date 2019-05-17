مفتشية الداخلية توضح الاتفاق الجديد بشان صفقة الميتسوبيشي

2019/05/17 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – بغداد

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، ان الإتفاق الجديد بشأن صفقة سيارات الميتسوبيشي لا يلغي المتورطين بالصفقة.

وذكر بيان للمكتب تلقت "العهد نيوز"

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