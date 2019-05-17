 صندوق النقد الدولي يستعد لتسليم مصر 2 مليار دولار

2019/05/17 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر، بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016.وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال بزيارة مصر في الفترة من 5 – 16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه […]

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