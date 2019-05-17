ارتفاع اسعار النفط بفعل التوترات في المنطقة والخوف من تأخر الامدادات

2019/05/17 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..سجلت اسعار النفط ،اليوم الجمعة ،ارتفاعا بسبب المخاوف من تاخر الامدادات مع زيادة التوتر في الخليج بفعل التصعيد العسكري الاميركي في المنطقة ضد ايران على الرغم من ورود تصريحات امريكية مطمئنة بعدم رغبتها بالدخول في حرب مع ايران.وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا أو 0.5 في المئة عن آخر […]

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