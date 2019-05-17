2019/05/17 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gSYWzhTBXRo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اباوع على باب المستشفى محد اجاني من اخوتي ولاحتى بناتي 😔) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اباوع على باب المستشفى محد اجاني من اخوتي ولاحتى بناتي 😔) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).