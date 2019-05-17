الثاني من نوعه خلال ساعات.. مقتل مزارع بانفجار عبوة ناسفة في أطراف خانقين

2019/05/17 | 18:11

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من داخل محافظة ديالى، الجمعة، بمقتل مزارع بانفجار عبوة ناسفة في بستان زراعي بأطراف قضاء خانقين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "مزارعا قتل بانفجار عبوة ناسفة داخل بستان في قرية يوسف بيك باطراف خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف المصدران "الحادث هو الثاني من نوعه خلال ساعات في قرى في اطراف خانقين بعد مقتل معلم بانفجار عبوة ناسفة قرب منزله في قرية المبارك في اطراف القضاء".

وتشهد محافظة ديالى اوضاعا امنية غير مستقرة في الاونة الاخيرة، بين احراق للمزارع بطرق "مشبوهة" وتفجيرات تستهدف مواطنين ابرياء بين فترة واخرى، فيما يطالب اهالي المحافظة الحكومة والقوات الامنية بتفعيل الجهد الاستخباراتي والعمل الجدي من اجل الحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين في المحافظة.

بغداد اليوم-بغداد

‏أعلن الناطق باسم ‏الداخلية، اللواء سعد معن، الجمعة (17 أيار، 2019) القاء القبض على قاتل بعد 4 أيام من الجريمة بأيسر مدينة الموصل.

وقال معن، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وم

بغداد اليوم - ديالى

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وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "معلم مدرسة نازح منذ اشهر من قرية المبارك في اطراف خانقين (100

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وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذ لأوامر وتوجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والأمن

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