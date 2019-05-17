حشد الأنبار يكشف عن تحليق طيران أميركي كثيف في سماء المناطق الغربية

2019/05/17 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني في قيادة حشد محافظة الأنبار عن ان المناطق الغربية

شهدت تحليق كثيف للطيران الحربي الأميركي من دون معرفة الأسباب.المصدر أوضح أن هذه الاجراءات تأتي غداة اعلان القوات الاميركية حالة

الاستنفار القصوى تحسباً لأي طارئ ، مضيفاً ان المناطق الغربية شهدت

ايضاً حركة غير معتادة لعجلات شركات امنية اميركية في مناطق مختلفة من

مدن المحافظة ، مشيراً الى ان عدم معرفة حركة الطائرات والاشخاص من

قبل القوات الامنية كون ان مناطق مختلفة من قاعدة عين الاسد

الجوية غربي الانبار بأمرة المستشارين الاميركان.

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