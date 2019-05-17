وزير التجارة يعلن تسويق قرابة المليون طن من الحنطة في تسع محافظات عراقية

2019/05/17 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العاني في بيان تلقت الغدير، نسخة منه، إن "حصيلة تسويق محصول الحنطة للفترة من (15 نيسان 2019)، لغاية (17 أيار 2019)، بلغت 963155 طناً".وأضاف أن "تلك الحصيلة كانت بواقع 896033 طنا من الحنطة الناعمة الدرجة الاولى و65531 طنا من الحنطة الناعمة درجة الثانية، واما الدرجة الثالثة فقد بلغت الكميات المسوقة لهذا النوع 1591 طنا".وأشار وزير التجارة، إلى أن "محافظة واسط تصدرت المحافظات من حيث كميات الحنطة المسوقة"، مبيناً أن "المحافظات التي بدأت الحملة التسويقية هي بغداد/ الرصافة وذي قار والبصرة وميسان وواسط والسماوة والنجف والديوانية والحلة وكربلاء وبابل". انتهى.ص.هـ.ح.

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