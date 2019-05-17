ظريف يطالب بخطوات عملية لحماية الاتفاق النووي الإيراني

2019/05/17 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الوزير الإيراني لدى وصوله بكين، أنه سيجري مشاورات مع القادة الصينيين بشأن الاتفاق النووي.وأضاف أن طهران أكدت للدول المتبقية بالاتفاق أن الحفاظ على الاتفاق النووي يتم عن طريق الإجراءات العملية وليس عن طريق إعلانات الدعم فقط لهذا الاتفاقانتهى.ص.هـ.ح.

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