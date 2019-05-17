2019/05/17 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان الإيراني يدعو الى عقد مفاوضات بين واشنطن وطهران في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/17 | 18:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان الإيراني يدعو الى عقد مفاوضات بين واشنطن وطهران في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان الإيراني يدعو الى عقد مفاوضات بين واشنطن وطهران في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).