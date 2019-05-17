دراسة تكشف العمر الأنسب للإنجاب!

2019/05/17 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت دراسة جديدة، أجرتها جامعة روتجرز، أنه يجب على الرجال إنجاب الأطفال قبل بلوغ الـ 35 من عمرهم، لتجنب خطر إلحاق الضرر بصحة زوجاتهم وأطفالهم.ووجد الباحثون أن الرجال، مثل النساء، يمكن أن تكون لديهم ساعة بيولوجية موقوتة.وبعد مراجعة 40 عاما من البحث المستمر في هذا الإطار، توصلت الدراسة إلى أن الرجال، الذين […]

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