امام جمعة الناصرية: امريكا لا تحارب لمصلحة شعوب العالم ولذلك لا تثق هذه الشعوب بها

2019/05/17 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قال امام وخطيب جمعة الناصرية سماحة الشيخ اسامة الناصري ان امريكا غير ناظرة لمصلحة الشعوب وانها في عداء مع الشعوب المتماسكة.

الناصري وفي خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت اليوم في مسجد الشيخ عباس الكبير وحضرتها شبكة اخبار الناصرية اكد ان ضعف المجتمع وهشاشته تسهل الطريق امام امريكا وغيرها في ان تؤثر به، وعندما يتماسك هذا الشعب فسوف لن يكون لها اي تاثير عليه وهذا ما عملت عليه امريكا واسرائيل في بعض الدول

شبكة اخبار الناصرية:قال امام وخطيب جمعة الناصرية سماحة الشيخ اسامة الناصري ان امريكا غير ناظرة لمصلحة الشعوب وانها في عداء مع الشعوب المتماسكة.الناصري وفي خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت اليوم في مسجد الشيخ عباس الكبير وحضرتها شبكة اخبار الناصرية اكد ان ضعف المجتمع وهشاشته تسهل الطريق امام امريكا وغيرها في ان تؤثر به، وعندما يتماسك هذا الشعب فسوف لن يكون لها اي تاثير عليه وهذا ما عملت عليه امريكا واسرائيل في بعض الدول القريبة منا.

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