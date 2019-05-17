العراق يبلغ بريطانيا موقفه من أي نزاعات محتملة بالمنطقة

2019/05/17 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع جيريمي هانت وزير الخارجيّة البريطانيّ وناقشا عدداً من القضايا الإقليميَّة والدوليّة ذات الاهتمام المُشترَك.وأكّد الحكيم بحسب بيان للخارجية أنَّ “العراق اليوم هو نقطة لقاء للجميع، وأنَّ العراق يجب ان يبقى بعيداً عن أيِّ نزاعات يُمكِن أن تُعيق، أو تُؤخّر عمليَّة التنمية، والبناء في البلاد”.وبين أنَّ وجهة نظر الحكومة العراقيّة تقضي بأن: يستمرّ التعاون بين الشركاء، وأن تتكاتف الجُهُود لتجنب التصعيد، والتوترات في المنطقة، وتفادي أيِّ مواقف، أو تحرُّكات يُمكِن أن تؤزِّم المنطقة التي تشهد تصعيداً بين الجارة ايران والولايات المتحدة.ان تبادل وجهات النظر هذه مع المملكة المتحدة احدى الدول الموقعة للاتفاق النووي مع إيران والتي يمكن ان تلعب دوراً في تخفيف حدة التوتر.وأشار وزير الخارجية إلى “ضرورة تعزيز التشاور بما يتلاءم مع طبيعة التحدِّيات؛ بهدف ترسيخ الاستقرار، وتوفير المناخ اللازم لتحقيق الأمن والتنمية وحماية مصالح العراق ودول الخليج والمنطقة”.

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