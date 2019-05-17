أوقاف الإقليم تحدد أول أيام العيد

2019/05/17 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، انها ستشكل لجنة خاصة لتحديد أول أيام عيد الفطر.وقال المتحدث باسم الوزارة (نبز اسماعيل) في تصريح صحفي، ان “اللجنة الخاصة ستحدد أول أيام عيد الفطر، موضحا، ان الوزارة لن تعتمد اية تحليلات فلكية لاعلان العيد”.وأضاف، ان “اللجنة حددت وبشكل دقيق […]

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