نائب عن الإصلاح: خدمات أمانة بغداد بائسة جداً.. ويكشف سبب تدهورها

2019/05/17 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أنتقد نائب عن كتلة الإصلاح، سوء الخدمات المقدمة من أمانة بغداد.وقال جواد حمدان في بيان، إن “الخدمات التي تُقدمها أمانة بغداد إلى مناطق مركز المحافظة تعتبر خدمات بائسة جداً ولا ترتقي لأي مواطن والعاصمة لم تتساوى مع عواصم الدول العربية”.وأضاف، أن “التصميم الأساس لبغداد لا يتحمل الطاقة السكانية، مما أدى […]

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