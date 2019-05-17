مصدر امني: انتحار رجل وزوجته شنقا في نينوى

2019/05/17 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الخميس، بأن رجلا وزوجته انتحرا شنقا في نينوى.

وقال المصدر ، ان "امرأة انتحرت مساء اليوم شنقا داخل منزلها ي منطقة الموصل الجديدة في نينوى"، مبينا ان "زوجها انتحر بعد ذلك بنفس الاسلوب".واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت الحادث ونقلت الجثتين الى الطب العدلي".

يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.

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