خلية الإعلام الأمني: 69‎%‎ من الاخبار التي يبثها اعلام تنظيم

2019/05/17 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني أن 69‎%‎ من الاخبار التي يبثها اعلام تنظيم "داعش" كاذبة ومظللة، مشيرة الى ان النسبة المتبقية من الاخبار ليست ذات قيمة وتأثير.



لترسم لها وجودا اعلاميا وهمياً".

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، اليوم، إنها تتابع الأخبار اليومية التي تصدرها عصابات داعش الأرهابية للفترة من 7 ولغاية 13 أيار 2019 ووجدت 69‎%‎ من الاخبار كاذبة ومظللة وان النسبة المتبقية من الاخبار ليست ذات قيمة وتأثير لترسم لها وجودا اعلاميا وهميا.

ونشرت خلية الاعلام رسوما بيانية عن هذه الأخبار الكاذبة لداعش.

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