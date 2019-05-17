بالصورة.. كشف هوية قاتل جريمة أيسر الموصل

2019/05/17 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ كشف مصدر أمني، عن صورة وهوية المتهم بجريمة قتل في الجانب الأيسر لمدينة الموصل وتم اعتقاله بعد أربعة أيام من الحادثة.وذكر المصدر لوكالة كلكامش برس؛ ان “المتهم يدعى (عبد مسرب عروة) قام بجريمة قتل مدني في صناعة الكرامة بأيسر الموصل”.وكان الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن أعلن اليوم في […]

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